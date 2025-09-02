Piazza Affari: scambi in positivo per Moncler

azienda nota per i piumini

FTSE MIB

Moncler

azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita dell'1,94%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50,76 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 49,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 51,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)