Milano 16:48
46.340 +0,73%
Nasdaq 16:48
25.461 -1,08%
Dow Jones 16:49
49.458 +0,10%
Londra 16:49
10.301 -0,39%
Francoforte 16:48
24.783 -0,06%

Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian
Apprezzabile rialzo per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.
Condividi
```