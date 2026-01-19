Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moncler

azienda nota per i piumini

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita del 2,10%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 49,65 Euro con tetto rappresentato dall'area 50,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)