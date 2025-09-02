Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri

principale complesso cantieristico al mondo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,14%, rispetto a -1,01% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,34 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,31. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)