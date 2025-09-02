Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale complesso cantieristico al mondo
, che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Fincantieri
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,14%, rispetto a -1,01% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le implicazioni di breve periodo di Fincantieri
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,34 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,31. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)