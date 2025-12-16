Piazza Affari: Fincantieri in forte discesa

(Teleborsa) - Scende sul mercato il principale complesso cantieristico al mondo
, che soffre con un calo del 6,45%.
Lo scenario su base settimanale di Fincantieri
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico attuale di Fincantieri
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 17,02 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 17,74. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 16,76.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)