Milano 16:39
41.901 -1,20%
Nasdaq 16:38
23.182 -1,00%
Dow Jones 16:38
45.240 -0,67%
Londra 16:39
9.145 -0,56%
Francoforte 16:38
23.603 -1,81%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto telecomunicazioni in Italia

Si muove in retromarcia l'indice del settore telecomunicazioni, che scivola a 10.801,56 punti.
