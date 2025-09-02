Milano 16:39
41.901 -1,20%
Nasdaq 16:38
23.182 -1,00%
Dow Jones 16:38
45.240 -0,67%
Londra 16:40
9.144 -0,56%
Francoforte 16:38
23.603 -1,81%

Prezzi produzione Italia (MoM) in luglio

Prezzi produzione Italia (MoM) in luglio
Italia, Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +1,4%.
