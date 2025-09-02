Milano
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.56
Prezzi produzione Italia (MoM) in luglio
02 settembre 2025 - 11.05
Italia,
Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) +0,5%
, in calo rispetto al precedente +1,4%.
