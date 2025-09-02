Milano 16:40
Sma Solar Technology, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Sma Solar Technology, che esibisce una perdita secca del 23,07% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Sma Solar Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 18,24 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,63. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15,96.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
