STOXX Europe 600, entrano sette nuove società nell'indice

(Teleborsa) - STOXX, il gestore dell'indice, ha annunciato la nuova composizione dell'indice STOXX Europe 600
, efficace a partire dall'apertura dei mercati europei il 22 settembre 2025.Entrano Zegona Communications
, Abivax
, Unicaja Banco
, Fraport
, Camurus
, Nordex
e Just Group
. Escono Computacenter
, Carl Zeiss Meditec
, Redcare Pharmacy
, Gerresheimer
, Embracer Group
, Bca Popolare Di Sondrio
e Verallia
.
Lo STOXX Europe 600 è un indice di riferimento per il mercato azionario europeo
. Con un numero fisso di 600 componenti, l'indice offre una copertura ampia e diversificata su 17 paesi e 11 settori delle economie sviluppate europee, rappresentando quasi il 90% del mercato investibile sottostante. Si tratta di uno degli indici più liquidi in Europa: funge da sottostante per vari prodotti finanziari (opzioni, futures, ETF) e a fini di benchmarking.