Milano 13:41
42.000 -0,97%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 0:00
45.545 0,00%
Londra 13:40
9.147 -0,53%
Francoforte 13:41
23.694 -1,43%

STOXX Europe 600, entrano sette nuove società nell'indice

Finanza
STOXX Europe 600, entrano sette nuove società nell'indice
(Teleborsa) - STOXX, il gestore dell'indice, ha annunciato la nuova composizione dell'indice STOXX Europe 600, efficace a partire dall'apertura dei mercati europei il 22 settembre 2025.

Entrano Zegona Communications, Abivax, Unicaja Banco, Fraport, Camurus, Nordex e Just Group. Escono Computacenter, Carl Zeiss Meditec, Redcare Pharmacy, Gerresheimer, Embracer Group, Bca Popolare Di Sondrio e Verallia.

Lo STOXX Europe 600 è un indice di riferimento per il mercato azionario europeo. Con un numero fisso di 600 componenti, l'indice offre una copertura ampia e diversificata su 17 paesi e 11 settori delle economie sviluppate europee, rappresentando quasi il 90% del mercato investibile sottostante. Si tratta di uno degli indici più liquidi in Europa: funge da sottostante per vari prodotti finanziari (opzioni, futures, ETF) e a fini di benchmarking.
Condividi
```