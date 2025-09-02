STOXX Europe 600, entrano sette nuove società nell'indice

Zegona Communications

Abivax

Unicaja Banco

Fraport

Camurus

Nordex

Just Group

Computacenter

Carl Zeiss Meditec

Redcare Pharmacy

Gerresheimer

Embracer Group

Bca Popolare Di Sondrio

Verallia

(Teleborsa) - STOXX, il gestore dell'indice, ha annunciato la, efficace a partire dall'apertura dei mercati europei il 22 settembre 2025.Lo STOXX Europe 600 è un. Con un numero fisso di 600 componenti, l'indice offre una copertura ampia e diversificata su 17 paesi e 11 settori delle economie sviluppate europee, rappresentando quasi il 90% del mercato investibile sottostante. Si tratta di uno degli indici più liquidi in Europa: funge da sottostante per vari prodotti finanziari (opzioni, futures, ETF) e a fini di benchmarking.