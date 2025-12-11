Milano 10:17
43.499 +0,08%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:17
9.661 +0,06%
Francoforte 10:16
24.089 -0,17%

Francoforte: acquisti a mani basse su Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: acquisti a mani basse su Carl Zeiss Meditec
Ottima performance per Carl Zeiss Meditec, che scambia in rialzo del 6,16%.
Condividi
```