Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,60%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.813,56 punti

In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa dell'1,60% e archivia la seduta a 3.813,56 punti.
