Milano 11:07
45.085 +0,30%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:07
10.188 +0,38%
Francoforte 11:07
24.913 -0,08%

Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,09%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.139,9 punti

