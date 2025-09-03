Milano 9:58
41.879 +0,36%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:58
9.139 +0,24%
23.571 +0,35%

Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,40%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.395,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,40%
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,40% e archivia la seduta a 25.395,16 punti.
Condividi
```