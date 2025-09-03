Burberry e Metlen Energy entrano nell'indice FTSE 100

(Teleborsa) - Il fornire di indici FTSE Russell ha comunicato che Burberry Group
e Metlen Energy & Metals entreranno a far parte dell'indice FTSE 100
a seguito della revisione trimestrale
di settembre 2025. Con il ribilanciamento, Taylor Wimpey
e Unite Group
abbandoneranno l'indice FTSE 100 ed entreranno nell'indice FTSE 250.Burberry
, nota casa di moda di lusso britannica, torna nel principale indici della Borsa di Londra dopo un anno di assenza
, in seguito al suo rilancio e un rally delle azioni. Metlen, società energetica, entra a far parte dell'indice solo un mese dopo la quotazione delle sue azioni a Londra e lo spostamento della sua quotazione principale da Atene.
Nel FTSE 250
entrano Biopharma Credit
, Johnson Service Group
, Oakley Capital Investments
, Oxford Biomedica
, Partners Group Private Equity
, Taylor Wimpey
e Unite Group
. Escono ASOS
, Auction Technology Group
, Bloomsbury Publishing
, Burberry Group
, Crest Nicholson Holdings
, NextEnergy Solar Fund
e Polar Capital Global Financials Trust
.
Tutte le modifiche derivanti da questa revisione saranno implementate alla chiusura delle contrattazioni di venerdì 19 settembre 2025 e avranno effetto dall'inizio delle contrattazioni di lunedì 22 settembre 2025
.