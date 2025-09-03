Milano 17:35
Burberry e Metlen Energy entrano nell'indice FTSE 100

(Teleborsa) - Il fornire di indici FTSE Russell ha comunicato che Burberry Group e Metlen Energy & Metals entreranno a far parte dell'indice FTSE 100 a seguito della revisione trimestrale di settembre 2025. Con il ribilanciamento, Taylor Wimpey e Unite Group abbandoneranno l'indice FTSE 100 ed entreranno nell'indice FTSE 250.

Burberry, nota casa di moda di lusso britannica, torna nel principale indici della Borsa di Londra dopo un anno di assenza, in seguito al suo rilancio e un rally delle azioni. Metlen, società energetica, entra a far parte dell'indice solo un mese dopo la quotazione delle sue azioni a Londra e lo spostamento della sua quotazione principale da Atene.

Nel FTSE 250 entrano Biopharma Credit, Johnson Service Group, Oakley Capital Investments, Oxford Biomedica, Partners Group Private Equity, Taylor Wimpey e Unite Group. Escono ASOS, Auction Technology Group, Bloomsbury Publishing, Burberry Group, Crest Nicholson Holdings, NextEnergy Solar Fund e Polar Capital Global Financials Trust.

Tutte le modifiche derivanti da questa revisione saranno implementate alla chiusura delle contrattazioni di venerdì 19 settembre 2025 e avranno effetto dall'inizio delle contrattazioni di lunedì 22 settembre 2025.
