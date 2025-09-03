Burberry e Metlen Energy entrano nell'indice FTSE 100

Burberry Group

(Teleborsa) - Il fornire di indici FTSE Russell ha comunicato chea seguito delladi settembre 2025. Con il ribilanciamento,abbandoneranno l'indice FTSE 100 ed entreranno nell'indice FTSE 250., nota casa di moda di lusso britannica, torna nel principale indici della Borsa di Londra, in seguito al suo rilancio e un rally delle azioni. Metlen, società energetica, entra a far parte dell'indice solo un mese dopo la quotazione delle sue azioni a Londra e lo spostamento della sua quotazione principale da Atene.Nelentrano. EsconoTutte le modifiche derivanti da questa revisione saranno implementate alla chiusura delle contrattazioni di venerdì 19 settembre 2025 e avranno effetto