Londra: andamento rialzista per Unite Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.
Lo scenario su base settimanale di Unite Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Unite Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,155 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,06.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)