Milano 14:22
43.671 +0,35%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 14:22
9.715 +0,05%
Francoforte 14:22
24.091 +0,87%

Londra: andamento rialzista per Unite Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Unite Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.

Lo scenario su base settimanale di Unite Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Unite Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,155 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```