Londra: scambi in positivo per Unite Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unite Group rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Unite Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,141 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,228. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,087.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
