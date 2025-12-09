Londra: scambi in positivo per Unite Group

società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,141 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,228. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,087.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)