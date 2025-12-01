Milano 17:35
Migliori e peggiori
Londra: in perdita Unite Group
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,98% sui valori precedenti.

L'andamento di Unite Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Unite Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,973 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,234. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,875.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
