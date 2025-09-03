Eventi e scadenze del 3 settembre 2025

(Teleborsa) -
Mercoledì 03/09/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Fed
- Beige Book Banca d'Italia
- Ita-coin; €-coin
11:00 - Istat
- Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - IV trimestre 2024
16:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Hotel Excelsior (lido di Venezia) - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla 82ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per la presentazione del film "Kristian Ghedina, storie di sci" Aziende
: Campbell's
- Risultati di periodo Dollar Tree
- Risultati di periodo EEMS
- Assemblea: Bilancio Hewlett Packard Enterprise
- Risultati di periodo Macy's
- Risultati di periodo Salesforce
