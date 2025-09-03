Eventi e scadenze del 3 settembre 2025

Mercoledì 03/09/2025

(Teleborsa) -- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Beige Book- Ita-coin; €-coin11:00 -- Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - IV trimestre 202416:00 -- Hotel Excelsior (lido di Venezia) - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla 82ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per la presentazione del film "Kristian Ghedina, storie di sci"- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo