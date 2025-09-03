Milano 2-set
Eventi e scadenze del 3 settembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 03/09/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Fed - Beige Book
Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin
11:00 - Istat - Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - IV trimestre 2024
16:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini - Hotel Excelsior (lido di Venezia) - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla 82ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per la presentazione del film "Kristian Ghedina, storie di sci"
Aziende:
Campbell's - Risultati di periodo
Dollar Tree - Risultati di periodo
EEMS - Assemblea: Bilancio
Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo
Macy's - Risultati di periodo
Salesforce - Risultati di periodo


(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
