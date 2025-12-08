New York: scambi in positivo per Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende
, che tratta in utile del 3,02% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hewlett Packard Enterprise
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Hewlett Packard Enterprise
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,58 USD, mentre il primo supporto è stimato a 23,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)