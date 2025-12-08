Milano 8-dic
New York: scambi in positivo per Hewlett Packard Enterprise
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che tratta in utile del 3,02% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hewlett Packard Enterprise rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Hewlett Packard Enterprise è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,58 USD, mentre il primo supporto è stimato a 23,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,9.

