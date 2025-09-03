Francoforte: positiva la giornata per Adidas

produttore di calzature sportive

DAX

Adidas

leader europeo dell'abbigliamento sportivo

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,71%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 167,7 Euro con prima area di resistenza vista a 169,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 166,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)