Francoforte: positiva la giornata per Adidas

(Teleborsa) - Bene il produttore di calzature sportive
, con un rialzo del 2,71%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Adidas
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo
evidenzia un declino dei corsi verso area 167,7 Euro con prima area di resistenza vista a 169,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 166,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)