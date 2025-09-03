Milano 10:01
Francoforte: positiva la giornata per Adidas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il produttore di calzature sportive, con un rialzo del 2,71%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Adidas rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo evidenzia un declino dei corsi verso area 167,7 Euro con prima area di resistenza vista a 169,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 166,8.

