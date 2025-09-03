Londra: andamento rialzista per Antofagasta

compagnia mineraria

Antofagasta

FTSE 100

azienda sudamericana estrattrice di rame

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 3,24%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 22,25 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 21,55. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 21,1 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)