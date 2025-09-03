New York: balza in avanti Apple

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa di Cupertino
, che tratta in utile del 2,84% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Apple
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso di Cupertino
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Apple
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 238 USD, con il supporto più immediato individuato in area 234,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 232,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)