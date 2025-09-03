Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 17:59
23.369 +0,59%
Dow Jones 17:59
45.127 -0,37%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: balza in avanti Apple

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Apple
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa di Cupertino, che tratta in utile del 2,84% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Apple evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso di Cupertino rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Apple. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 238 USD, con il supporto più immediato individuato in area 234,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 232,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
