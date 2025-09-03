New York: balza in avanti DexCom

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, con una variazione percentuale del 2,49%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che DexCom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,06%, rispetto a -0,67% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il quadro tecnico di DexCom
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,36 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 77,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 72,56.
