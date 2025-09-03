Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 17:59
23.369 +0,59%
Dow Jones 17:59
45.127 -0,37%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: balza in avanti DexCom

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, con una variazione percentuale del 2,49%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che DexCom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,06%, rispetto a -0,67% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Il quadro tecnico di DexCom segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,36 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 77,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 72,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
