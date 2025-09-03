Milano 17:35
New York: Diamondback Energy in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che esibisce una perdita secca del 4,08% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diamondback Energy rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Diamondback Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 147,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 142. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 152,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
