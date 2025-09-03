New York: Diamondback Energy in forte calo

produttore americano di petrolio e gas naturale

Nasdaq 100

Diamondback Energy

Diamondback Energy

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 4,08% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 147,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 142. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 152,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)