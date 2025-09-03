Milano 17:35
New York: in perdita Marvell Technology

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,85%.

L'andamento di Marvell Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di Marvell Technology evidenzia un declino dei corsi verso area 61,24 USD con prima area di resistenza vista a 63,75. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 60,37.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
