New York: in perdita Marvell Technology

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,85%.
L'andamento di Marvell Technology
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di Marvell Technology
evidenzia un declino dei corsi verso area 61,24 USD con prima area di resistenza vista a 63,75. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 60,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)