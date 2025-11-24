Milano 17:35
A New York corre Marvell Technology
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che tratta in rialzo del 6,92%.

Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 79,53 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 84,56. Il peggioramento di Marvell Technology è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 76,25.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
