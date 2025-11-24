A New York corre Marvell Technology

produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il, che tratta in rialzo del 6,92%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 79,53 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 84,56. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 76,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)