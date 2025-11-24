A New York corre Marvell Technology

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che tratta in rialzo del 6,92%.
Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 79,53 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 84,56. Il peggioramento di Marvell Technology
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 76,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)