Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 21:15
23.296 +0,28%
Dow Jones 21:15
45.044 -0,56%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: profondo rosso per Intuitive Surgical
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature sanitarie, che tratta in perdita del 6,89% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intuitive Surgical, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del produttore di sistemi chirurgici robotici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 424,2 USD con tetto rappresentato dall'area 460,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 411,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
