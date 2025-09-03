New York: profondo rosso per Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature sanitarie
, che tratta in perdita del 6,89% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intuitive Surgical
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore di sistemi chirurgici robotici
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 424,2 USD con tetto rappresentato dall'area 460,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 411,6.
