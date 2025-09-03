Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:03
23.371 +0,60%
Dow Jones 18:03
45.115 -0,40%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Piazza Affari: andamento rialzista per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Performance positiva per il comparto beni industriali a Milano, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
```