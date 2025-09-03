Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società media e di comunicazione italiana
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di MFE B
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,629 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,477. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,781.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)