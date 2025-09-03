Milano 14:19
Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società media e di comunicazione italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di MFE B rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,629 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,477. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,781.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
