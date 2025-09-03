Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:04
23.367 +0,59%
Dow Jones 18:04
45.107 -0,42%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Piazza Affari: frazionale rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia

Il Comparto bancario a Piazza Affari fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 30.755,66 punti.
