Milano 14:16
44.234 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:16
9.703 -0,49%
Francoforte 14:16
24.143 -0,36%

Piazza Affari: balza in avanti l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti l'indice dei titoli bancari in Italia
In rialzo il comparto bancario a Piazza Affari, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 33.814,12 punti.
Condividi
```