Milano 15:57
41.961 +0,42%
Nasdaq 15:57
23.447 +0,14%
Dow Jones 15:57
45.322 +0,11%
Londra 15:57
9.222 +0,47%
Francoforte 15:57
23.768 +0,73%

A Piazza Affari corre il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari corre il comparto telecomunicazioni in Italia
In forte aumento l'indice del settore telecomunicazioni, che con il suo +2,42% avanza a quota 11.063,56 punti.
Condividi
```