Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Sostanziale invarianza per il Dow Jones 30, che archivia la seduta con un -0,05%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dow Jones 30. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 45.515. Primo supporto a 45.149,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45.027,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)