Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 22:00
23.633 +0,93%
Dow Jones 22:00
45.621 +0,77%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dello 0,77%

Il Dow Jones termina gli scambi a 45.621,29 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi di Wall Street lievita dello 0,77% e archivia la seduta a 45.621,29 punti.
