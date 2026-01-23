Milano 15:52
44.664 -0,95%
Nasdaq 15:52
25.486 -0,13%
Dow Jones 15:52
49.045 -0,69%
Londra 15:52
10.140 -0,10%
Francoforte 15:52
24.843 -0,06%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,24%

Il Dow Jones esordisce a 49.264,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,24%
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,24%, dopo un'apertura a 49.264,54.
Condividi
```