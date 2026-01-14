Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Risultato negativo per il Dow Jones 30, con una flessione dello 0,80%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49.522,8. Primo supporto visto a 48.928,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 48.665,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)