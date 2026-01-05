Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,19%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 48.475,81 punti

L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,19%, dopo aver aperto a quota 48.475,81.
