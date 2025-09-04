Milano 10:12
41.876 +0,22%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:12
9.182 +0,04%
Francoforte 10:12
23.701 +0,45%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,21%

Hang Seng a 25.037,73 punti

Finanza
Indice Hang Seng -1,21% a quota 25.037,73 all'apertura pomeridiana.
