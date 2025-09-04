Milano 13:13
41.954 +0,41%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:13
9.196 +0,20%
Francoforte 13:13
23.764 +0,72%

Borsa: Milano avanza dello 0,33% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 41.920,52 punti

Borsa: Milano avanza dello 0,33% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,33%, con 41.920,52 punti alle 13:00.
