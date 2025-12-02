Milano 15:47
Borsa: Milano avanza dello 0,46% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 43.457,22 punti

Borsa: Milano avanza dello 0,46% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,46%, con 43.457,22 punti alle 13:00.
