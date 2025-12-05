Milano 16:02
43.634 +0,26%
Nasdaq 16:02
25.759 +0,69%
Dow Jones 16:02
48.069 +0,46%
Londra 16:02
9.706 -0,05%
Francoforte 16:02
24.109 +0,95%

Borsa: Milano avanza dello 0,22% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 43.616,06 punti

In breve, Finanza
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,22%, con 43.616,06 punti alle 16:00.
