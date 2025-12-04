Milano
12:58
43.463
+0,19%
Nasdaq
3-dic
25.607
0,00%
Dow Jones
3-dic
47.883
+0,86%
Londra
12:58
9.713
+0,21%
Francoforte
12:58
23.869
+0,74%
Giovedì 4 Dicembre 2025, ore 13.15
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Milano avanza dello 0,21% alle 13:00
Borsa: Milano avanza dello 0,21% alle 13:00
Il FTSE MIB scambia a 43.472,84 punti
In breve
,
Finanza
04 dicembre 2025 - 13.00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,21%, con 43.472,84 punti alle 13:00.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,19%
