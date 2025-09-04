Buzzi, Goldman: attenzione a ritorni per azionisti e capex per re-rating

(Teleborsa) - Sebbene Buzzi
appaia valutata in modo interessante rispetto al settore e si distingua per la maggiore esposizione alla Germania, le incertezze statunitensi a breve termine
e pressioni sui costi europei a medio termine
(costo della CO2) potrebbero frenare la crescita degli utili, con un ulteriore rischio di ribasso per la generazione di cassa in caso di progetti di investimento più ampi. Lo affermano gli analisti di Goldman Sachs
nella ricerca con cui hanno avviato
la copertura sulla società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, con una raccomandazione "Neutral" e un target price di 47 euro per azione.
Per un significativo re-rating
da qui in poi, Goldman Sachs ritiene che i seguenti fattori
siano fondamentali: (1) un maggiore orientamento ai ritorni per gli azionisti; (2) un maggiore decarb capex in Europa per garantire un vantaggio a lungo termine; o (3) un ciclo più forte (USA o Europa).
Con 800 milioni di euro di liquidità netta, gli analisti ritengono che un aumento dei ritorni per gli azionisti potrebbe rappresentare un catalizzatore significativo per il titolo (considerando i riacquisti autorizzati per circa 400 milioni di euro); tuttavia, notano che la società si è recentemente concentrata sulla crescita inorganica
(Brasile, Emirati Arabi Uniti) e ha potenziali investimenti capex a lungo termine nella capacità produttiva statunitense e nella cattura del carbonio. In particolare, notano che se Buzzi dovesse procedere con l'espansione della sua capacità negli Stati Uniti, ciò potrebbe ridurre significativamente il suo FCF yield.