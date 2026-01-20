Piazza Affari: andamento negativo per Buzzi

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore del cemento
, che presenta una flessione del 2,17%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Buzzi
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Buzzi
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,37 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 48,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)