Piazza Affari: andamento negativo per Buzzi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore del cemento, che presenta una flessione del 2,17%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Buzzi rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Buzzi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,37 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 48,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
