Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento
, in flessione del 2,18% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Buzzi
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 49,42 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 49,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)