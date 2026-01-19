Milano 17:35
Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento, in flessione del 2,18% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Buzzi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 49,42 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 49,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
