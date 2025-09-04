Milano 10:14
41.882 +0,23%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:14
9.184 +0,06%
Francoforte 10:14
23.692 +0,41%

EURO STOXX Health Care, quotazioni in calo a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Health Care, quotazioni in calo a Eurozona
Viene venduto parecchio il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 831,75 punti.
Condividi
```