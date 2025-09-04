Milano 10:14
Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Francoforte: andamento negativo per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di motori aeronautici, che mostra un decremento del 2,32%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di MTU Aero Engines rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo di MTU Aero Engines evidenzia un declino dei corsi verso area 367,4 Euro con prima area di resistenza vista a 372,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 364,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
