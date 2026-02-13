Francoforte: andamento sostenuto per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Bene il produttore di motori aeronautici
, con un rialzo del 2,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MTU Aero Engines
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MTU Aero Engines
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di MTU Aero Engines
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 379,8 Euro. Prima resistenza a 390,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 373.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)