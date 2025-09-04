Francoforte: brillante l'andamento di Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,25%, rispetto a -1,17% dell').La tendenza di breve delmoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 29,03 Euro e supporto a 28,29. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 29,76.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)