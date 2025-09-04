Francoforte: brillante l'andamento di Bayer

(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimico-farmaceutica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Bayer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,25%, rispetto a -1,17% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La tendenza di breve del produttore tedesco di farmaci
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 29,03 Euro e supporto a 28,29. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 29,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)