Milano 13:14
41.952 +0,40%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:14
9.196 +0,20%
Francoforte 13:14
23.765 +0,72%

Francoforte: brillante l'andamento di Bayer

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Bayer
(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimico-farmaceutica, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Bayer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,25%, rispetto a -1,17% dell'indice della Borsa di Francoforte).


La tendenza di breve del produttore tedesco di farmaci moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 29,03 Euro e supporto a 28,29. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 29,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```