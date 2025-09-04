Milano 13:14
41.952 +0,40%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:14
9.196 +0,20%
Francoforte 13:14
23.765 +0,72%

Francoforte: brillante l'andamento di HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di HeidelbergCement
Rialzo marcato per la compagnia del cemento tedesca, che tratta in utile del 2,58% sui valori precedenti.
Condividi
```